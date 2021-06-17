На окуповані території передали понад 100 тонн гуманітарної допомоги
На окуповану частину Донецької і Луганської областей доставлено ще 106 тонн гуманітарного вантажу
Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу Міністерства з питань реінтеграції.
Зазначається, що загалом на окуповані території прослідували п'ять вантажівок.
"Гуманітарку" направили через КПВВ "Новотроїцьке". Вантаж передано від Управління верховного комісара ООН у справах біженців.
Нагадаємо, в Україні підвищать виплати дітям, які постраждали від вибухівки.
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