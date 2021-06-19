На оккупированный Донбасс за неделю проследовали 14 грузовиков гуманитарной помощи

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В течение прошлой недели на оккупированные территории Донбасса проследовали 14 грузовиков гуманитарной помощи

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГНСУ.

Отмечается, что их пропустили через КПВВ "Новотроицкое" и "Счастье". В грузовиках была гуманитарная помощь от Международного Комитета Красного Креста и Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

"Для нужд жителей временно оккупированной территории Украины доставлено 216,7 тонны груза, в частности, строительные материалы, продуктовые и гигиенические наборы", - говорится в сообщении.

Напомним, на днях на оккупированные территории передали более 100 тонн гуманитарной помощи.