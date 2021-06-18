Плавучий кран "Захарій" після ремонту повернули у Запоріжжя

Фото: ukrinform

Найбільший у Європі плавучий кран "Захарій" після проходження ремонту на заводі в Херсоні повернувся в Запоріжжя

Про це повідомляє "Укрінформ”, передає RegioNews.

З Херсона кран вийшов 15 червня, в Криву бухту прибув ввечері 17 червня. Через три дні його почнуть використовувати на будівництві вантового мосту через річку Дніпро.

За словами начальника крана, капітана Сергія Салагара, кран вдалося доставити до Запоріжжя з великими труднощами.

Перша перешкода було під час проходження Каховського шлюзу - його потрібно було пройти вночі, вдень він був зайнятий, і щоб не стояти і не чекати своєї черги, ми вирішили зайти вночі. Пришлюзувалися вдало, водосховищем йшли більш-менш нормально, стежили за прогнозом погоди, знали, що за нами йде ураган, який застав нас трохи вище від Нікополя. Почався сильний вітер, дощ, ми готові були віддавати якоря, але вдалося подолати. До Запоріжжя дійшли за дві доби ", - розповів він.

Салагар додав, що зараз мостобудівникам необхідно скласти кран, на що піде 2-3 дні.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що плавучий кран "Захарій", залучений до будівництва вантового мосту через Дніпро в Запоріжжі, натрапив на підводну скелю, в результаті чого призупинив свою роботу.