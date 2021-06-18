Плавучий кран "Захарий" после ремонта вернули в Запорожье

Фото: ukrinform

Крупнейший в Европе плавучий кран "Захарий" после прохождения ремонта на заводе в Херсоне вернулся в Запорожье

Об этом сообщает "Укринформ", передает RegioNews.

Из Херсона кран вышел 15 июня, в Кривую бухту прибыл вечером 17 июня. Через три дня его начнут использовать на строительстве вантового моста через реку Днепр.

По словам начальника крана, капитана Сергея Салагара, кран удалось доставить в Запорожье с большим трудом.

Первое препятствие было во время прохождения Каховского шлюза - его нужно было пройти ночью, днем ​​он был занят, и чтобы не стоять и не ждать своей очереди, мы решили зайти ночью. Пришлюзировались удачно, водохранилищем шли более или менее нормально, следили за прогнозом погоды, знали, что за нами идет ураган, который застал нас немного выше Никополя. Начался сильный ветер, дождь, мы готовы были отдавать якоря, но удалось преодолеть. В Запорожье пришли за двое суток", - рассказал он.

Салагар добавил, что сейчас мостостроителям необходимо собрать кран, на что уйдет 2-3 дня.

Напомним, ранее сообщалось, что плавучий кран "Захарий", привлеченный к строительству вантового моста через Днепр в Запорожье, наткнулся на подводную скалу, в результате чего приостановил свою работу.