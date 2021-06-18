В Україні майже тисяча нових COVID-хворих: у яких регіонах найбільше

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За минулу добу в Україні захворіли на коронавірус ще 967 людей

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу МОЗ.

За добу госпіталізували 585 осіб, померли 50 людей, а одужали 2 312 пацієнтів.

За вчора найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (207), Харківській (68), Донецькій (61), Київській (54) та Дніпропетровській (50) областях.

Також вчора протестували методом ПЛР - 25 888 осіб, методом ІФА - 9 342 особи, експрес-тестами - 15 969 осіб.

За весь час пандемії в Україні захворіли 2 228 192 особи, одужали 2 147 972 особи, а померли 51 952 пацієнти.

Нагадаємо, раніше у МОЗ спрогнозували, коли в Україні захворюваність на коронавірус піде на спад.