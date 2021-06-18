08:57  18 червня
В Україні майже тисяча нових COVID-хворих: у яких регіонах найбільше
10:59  18 червня
Україна не буде денонсувати Мінські домовленості, в РНБО назвали причину
08:09  18 червня
Війна на Донбасі: окупанти наростили обстріли й поранили українського бійця
UA | RU
UA | RU
18 червня 2021, 08:57 17

В Україні майже тисяча нових COVID-хворих: у яких регіонах найбільше

18 червня 2021, 08:57 17
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

За минулу добу в Україні захворіли на коронавірус ще 967 людей

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу МОЗ.

За добу госпіталізували 585 осіб, померли 50 людей, а одужали 2 312 пацієнтів.

За вчора найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (207), Харківській (68), Донецькій (61), Київській (54) та Дніпропетровській (50) областях.

Також вчора протестували методом ПЛР - 25 888 осіб, методом ІФА - 9 342 особи, експрес-тестами - 15 969 осіб.

За весь час пандемії в Україні захворіли 2 228 192 особи, одужали 2 147 972 особи, а померли 51 952 пацієнти.

Нагадаємо, раніше у МОЗ спрогнозували, коли в Україні захворюваність на коронавірус піде на спад.

коронавірус Україна карантин хвороба МОЗ

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Зелена хвиля Садового: куди може привести мера Львова політичний альянс з президентом
Замість "народних республік" – фейкові "ради". Як план щодо розриву України на шматки перейшов до запасного варіанту
Всі публікації »
Віталій Бала
Віктор Небоженко
Андрій Смолій
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram