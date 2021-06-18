В Украине почти тысяча новых COVID-больных: в каких регионах больше всего

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За минувшие сутки в Украине заболели коронавирусом еще 967 человек

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу МОЗ.

За сутки госпитализировали 585 человек, умерли 50 человек, а выздоровели 2 312 пациентов.

За вчера наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (207), Харьковской (68), Донецкой (61), Киевской (54) и Днепропетровской (50) областях.

Также вчера протестировали методом ПЦР - 25 888 человек, методом ИФА-9 342 человека, экспресс - тестами-15 969 человек.

За все время пандемии в Украине заболели 2 228 192 человека, выздоровели 2 147 972 человека, а умерли 51 952 пациента.

Напомним, ранее в Минздраве спрогнозировали, когда в Украине заболеваемость коронавирусом пойдет на спад.