В Украине почти тысяча новых COVID-больных: в каких регионах больше всего
За минувшие сутки в Украине заболели коронавирусом еще 967 человек
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу МОЗ.
За сутки госпитализировали 585 человек, умерли 50 человек, а выздоровели 2 312 пациентов.
За вчера наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (207), Харьковской (68), Донецкой (61), Киевской (54) и Днепропетровской (50) областях.
Также вчера протестировали методом ПЦР - 25 888 человек, методом ИФА-9 342 человека, экспресс - тестами-15 969 человек.
За все время пандемии в Украине заболели 2 228 192 человека, выздоровели 2 147 972 человека, а умерли 51 952 пациента.
Напомним, ранее в Минздраве спрогнозировали, когда в Украине заболеваемость коронавирусом пойдет на спад.
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