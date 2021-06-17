На оккупированные территории передали более 100 тонн гуманитарной помощи
На оккупированную часть Донецкой и Луганской областей доставлено еще 106 тонн гуманитарного груза
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Министерства по вопросам реинтеграции.
Отмечается, что всего на оккупированные территории проследовали пять грузовиков.
"Гуманитарку" направили через КПВВ "Новотроицкое". Груз передан от Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев.
Напомним, в Украине повысят выплаты детям, пострадавшим от взрывчатки.
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