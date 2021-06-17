На оккупированные территории передали более 100 тонн гуманитарной помощи

Фото: Министерство по вопросам реинтеграции

На оккупированную часть Донецкой и Луганской областей доставлено еще 106 тонн гуманитарного груза

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Министерства по вопросам реинтеграции.

Отмечается, что всего на оккупированные территории проследовали пять грузовиков.

"Гуманитарку" направили через КПВВ "Новотроицкое". Груз передан от Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Напомним, в Украине повысят выплаты детям, пострадавшим от взрывчатки.