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17 июня 2021, 10:35 76

На оккупированные территории передали более 100 тонн гуманитарной помощи

17 июня 2021, 10:35 76
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Фото: Министерство по вопросам реинтеграции
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На оккупированную часть Донецкой и Луганской областей доставлено еще 106 тонн гуманитарного груза

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Министерства по вопросам реинтеграции.

Отмечается, что всего на оккупированные территории проследовали пять грузовиков.

"Гуманитарку" направили через КПВВ "Новотроицкое". Груз передан от Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Напомним, в Украине повысят выплаты детям, пострадавшим от взрывчатки.

Украина

 
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