Оккупанты на Донбассе трижды обстреляли позиции ВСУ
В среду, 16 июня, пророссийские боевики на Донбассе трижды обстреливали украинские позиции
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.
В частности, вблизи населенного пункта Авдеевка оккупанты открывали огонь из автоматических станковых гранатометов. Также вражеские обстрелы были зафиксированы неподалеку Зайцевого.
В районе Водяного, что на Приазовье, российско-оккупационные войска открывали огонь из автоматических станковых, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
"Боевых потерь в результате вражеских обстрелов нет. Обо всех фактах нарушений украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ, применяя установленный координационный механизм", - говорится в сообщении.
Напомним, сегодня на Донбассе погиб молодой военный с Львовщины.