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Оккупанты на Донбассе трижды обстреляли позиции ВСУ
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16 июня 2021, 17:59 8

Оккупанты на Донбассе трижды обстреляли позиции ВСУ

16 июня 2021, 17:59 8
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Фото из открытых источников
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В среду, 16 июня, пророссийские боевики на Донбассе трижды обстреливали украинские позиции

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.

В частности, вблизи населенного пункта Авдеевка оккупанты открывали огонь из автоматических станковых гранатометов. Также вражеские обстрелы были зафиксированы неподалеку Зайцевого.

В районе Водяного, что на Приазовье, российско-оккупационные войска открывали огонь из автоматических станковых, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

"Боевых потерь в результате вражеских обстрелов нет. Обо всех фактах нарушений украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ, применяя установленный координационный механизм", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня на Донбассе погиб молодой военный с Львовщины.

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