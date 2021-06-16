Оккупанты на Донбассе трижды обстреляли позиции ВСУ

Фото из открытых источников

В среду, 16 июня, пророссийские боевики на Донбассе трижды обстреливали украинские позиции

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.

В частности, вблизи населенного пункта Авдеевка оккупанты открывали огонь из автоматических станковых гранатометов. Также вражеские обстрелы были зафиксированы неподалеку Зайцевого.

В районе Водяного, что на Приазовье, российско-оккупационные войска открывали огонь из автоматических станковых, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

"Боевых потерь в результате вражеских обстрелов нет. Обо всех фактах нарушений украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ, применяя установленный координационный механизм", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня на Донбассе погиб молодой военный с Львовщины.