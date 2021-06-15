У Вінницькій області скоротили кількість COVID-лікарень

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На Вінниччині скоротили кількість опорних лікарень, які приймають пацієнтів із коронавірусним заховорюванням

Про це повідомляє "Суспільне” із посиланням на заступницю директора департаменту охорони здоров'я обласної адміністрації Тетяну Бондаренко, передає RegioNews.

За її словами, в області та в цілому по Україні стабілізувалася ситуація із захворюваністю на COVID-19 та зменшилося навантаження на ліжка.

Наразі в регіоні діє 9 опорних медичних закладів.

Наша дитяча обласна інфекційна лікарня, ще 4 медзаклади, які знаходяться на території міста: міська клінічна лікарня №1, Вінницька міська багатопрофільна клінічна лікарня, Центр інфекційних хвороб, обласний фтизіопульмонологічний центр. І 4 районних лікарні. Це Жмеринська, Барська, Могилів-Подільська і Барська районні лікарні", - розповіла Тетяна Бондаренко.

Нагадаємо, у Чернігові згортають ліжка для COVID-хворих через зниження захворюваності на COVID-19.