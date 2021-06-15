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15 июня 2021, 17:40 34

В Винницкой области сократили количество COVID-больниц

15 июня 2021, 17:40 34
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Фото: из открытых источников
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На Виннитчине сократили количество опорных больниц, которые принимают пациентов с коронавирусной болезнью

Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на замдиректора департамента здравоохранения областной администрации Татьяну Бондаренко, передает RegioNews.

По ее словам, в области и в целом по Украине стабилизировалась ситуация с заболеваемостью COVID-19 и уменьшилась нагрузка на кровати.

Сейчас в регионе действует 9 опорных медицинских учреждений.

Наша детская областная инфекционная больница, еще 4 медучреждения, которые находятся на территории города: городская клиническая больница №1, Винницкая городская многопрофильная клиническая больница, Центр инфекционных болезней, областной фтизиопульмонологический центр. И 4 районных больницы. Это Жмеринская, Барская, Могилев-Подольская и Барская районные больницы", - рассказала Татьяна Бондаренко.

Напомним, в Чернигове сворачивают кровати для COVID-больных из-за снижения заболеваемости на COVID-19.

коронавирус Винница медики больницы ОГА

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