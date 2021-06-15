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15 червня 2021, 14:57 406

У Чернігові згортають ліжка для COVID-хворих

15 червня 2021, 14:57 406
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Фото з відкритих джерел
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У лікарнях Чернігова через зниження захворюваності на COVID-19 згортають ліжка, призначені для лікування хворих на цю інфекцію

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу Чернігівської міської ради.

"Вся стаціонарна допомога хворим на ковід зараз сконцентрована в інфекційному відділенні міської лікарні №2, потужності якого достатньо. У решті міських лікарень Чернігова спеціалізовані ліжка для таких хворих у зв'язку зі зменшенням захворюваності вже згортаються. Їх розгорнуть знову при необхідності", - ідеться у повідомленні.

Відтак медзаклади міста відновлюють надання планової медичної допомоги терапевтичного та хірургічного профілю. Оскільки багато людей її вже зачекалися, то ліжка заповнюються досить швидко.

Нагадаємо, що в Україні за 14 червня виявили 1014 нових хворих на коронавірус. Найбільша кількість нових хворих у Києві та Дніпропетровській області.

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