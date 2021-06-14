Бойовики на Донбасі двічі порушили "тишу", у ЗСУ - без втрат

У понеділок, 14 червня, збройні формування Російської Федерації двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі

Про це пише RegioNews з посиланням на пресцентр штабу ООС.

Ворожі обстріли були зафіксовані в районі Новотошківського. Також бойовики двічі обстрілювали українські позиції поблизу Водяного, що на Приазов'ї.

"Бойових втрат в результаті ворожих обстрілів серед наших воїнів немає", - йдеться в повідомленні штабу.

На передовій зазначили, що українські військові відкривали вогонь у відповідь на обстріли російсько-окупаційних військ.

"Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представникам ОБСЄ через українську сторону СЦКК, застосовуючи встановлений координаційний механізм", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 13 червня в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано два обстріли позицій українських захисників.