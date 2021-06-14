Боевики на Донбассе дважды нарушили "тишину", у ВСУ - без потерь

В понедельник, 14 июня, вооруженные формирования Российской Федерации дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Вражеские обстрелы были зафиксированы в районе Новотошковского. Также боевики дважды обстреливали украинские позиции вблизи Водяного, что на Приазовье.

"Боевых потерь в результате вражеских обстрелов среди наших воинов нет", - говорится в сообщении штаба.

На передовой отметили, что украинские военные открывали огонь в ответ на обстрелы российско-оккупационных войск.

"О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ, через украинскую сторону СЦКК, применяя установленный координационный механизм", - говорится в сообщении.

Напомним, 13 июня в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано два обстрела позиций украинских защитников.