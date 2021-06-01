У метро Харкова пасажир стрибнув на колію
У понеділок ввечері, 31 травня, у харківському метрополітені на станції "Олексіївська" один із пасажирів стрибнув на колії під час руху потягу
Про це пише RegioNews із посиланням на пресслужбу харківського метрополітену.
"Шановні пасажири! О 21:18 на станції "Олексіївська" пасажир стрибнув на колію", - йдеться у повідомленні.
Наголошується, що водій поїзда встиг вчасно загальмувати.
За інформацією пресслужби, з пасажиром провели розмову співробітники поліції. Метро працює у звичайному режимі, на графік руху поїзду вказана подія не вплинула.
Нагадаємо, що нещодавно у Києві стався подібний інцидент - тоді було зупинено рух потягів.
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Мерські вибори в Харкові. Чому Терехов втрачає виборців на користь Світличної
20 млрд грн. на асфальті. Як у Кирила Тимошенка "освоїли" два річних бюджети Дніпропетровщини