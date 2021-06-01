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01 червня 2021, 12:59 490

У метро Харкова пасажир стрибнув на колію

01 червня 2021, 12:59 490
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У понеділок ввечері, 31 травня, у харківському метрополітені на станції "Олексіївська" один із пасажирів стрибнув на колії під час руху потягу

Про це пише RegioNews із посиланням на пресслужбу харківського метрополітену.

"Шановні пасажири! О 21:18 на станції "Олексіївська" пасажир стрибнув на колію", - йдеться у повідомленні.

Наголошується, що водій поїзда встиг вчасно загальмувати.

За інформацією пресслужби, з пасажиром провели розмову співробітники поліції. Метро працює у звичайному режимі, на графік руху поїзду вказана подія не вплинула.

Нагадаємо, що нещодавно у Києві стався подібний інцидент - тоді було зупинено рух потягів.

Україна метро Харків пасажир НП

 
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