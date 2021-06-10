Київрада змінила порядок подання та розгляду електронних петицій
Київрада зменшила кількість підписів, необхідних для підтримки Електронної петиції
Про це пише RegioNews з посиланням на сайт КМДА.
Для розгляду петиції тепер необхідно набрати 6 тисяч голосів за 60 днів. Раніше поріг становив 10 тисяч за 90 днів.
Авторизуватися на сайті електронних петицій можна за допомогою картки киянина, Bank-ID, Mobile-ID, електронного цифрового підпису.
Київрада починає роботу з Міністерством цифрової трансформації, щоб функціонал Електронних петицій Києва був доступний на державному порталі "Дія".
Нагадаємо, нещодавно Київрада передала Сквер Небесної сотні у комунальну власність.
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