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10 червня 2021, 17:11 83

Київрада змінила порядок подання та розгляду електронних петицій

10 червня 2021, 17:11 83
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Фото з відкритих джерел
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Київрада зменшила кількість підписів, необхідних для підтримки Електронної петиції

Про це пише RegioNews з посиланням на сайт КМДА.

Для розгляду петиції тепер необхідно набрати 6 тисяч голосів за 60 днів. Раніше поріг становив 10 тисяч за 90 днів.

Авторизуватися на сайті електронних петицій можна за допомогою картки киянина, Bank-ID, Mobile-ID, електронного цифрового підпису.

Київрада починає роботу з Міністерством цифрової трансформації, щоб функціонал Електронних петицій Києва був доступний на державному порталі "Дія".

Нагадаємо, нещодавно Київрада передала Сквер Небесної сотні у комунальну власність.

Україна Київ петиції Київрада депутати

 
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