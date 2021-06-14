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14 червня 2021, 15:59 1620

У центрі столиці через маневри таксиста загинув мотоцикліст

14 червня 2021, 15:59 1620
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Фото з відкритих джерел
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У неділю, 13 червня, на бульварі Тараса Шевченка сталася смертельна ДТП за участі мотоцикліста та таксиста

Про це пише RegioNews з посиланням на "Київ Оперативний".

Мотоцикліст врізався у таксі, коли таксист з крайньої правої смуги руху раптово вирішив перелаштувався у третю.

Від отриманих травм мотоцикліст помер у кареті швидкої.

З‘явилося відео моменту вчорашньої ДТП на бульварі Тараса Шевченка. На жаль, від отриманих травм мотоцикліст загинув у кареті швидкої допомоги. Маневр водія таксі #Uber навіть коментувати не будемо.

Posted by Київ Оперативний on Monday, June 14, 2021

Нагадаємо, 12 червня в Ірпені сталася ДТП за участю трьох транспортних засобів, внаслідок чого травмувалися п'ятеро осіб.

Київ

 
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