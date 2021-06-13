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В Україні додалося 857 нових COVID-хворих
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13 червня 2021, 10:37 1

В Україні додалося 857 нових COVID-хворих

13 червня 2021, 10:37 1
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Фото з відкритих джерел
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У суботу, 12 червня, на коронавірус в Україні захворіли 857 людей

Про це передає RegioNews з посиланням на пресслужбу МОЗ.

За добу в Україні госпіталізували 684 особи, померли 33 людини, а одужали 1 652 особи.

За весь час пандемії в Україні захворіло - 2 223 558 осіб, одужало - 2 127 337 осіб, летальних випадків було зафіксовано - 51 679.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (114), Дніпропетровській (101), Київській (70), Харківській (52) та Львівській (47) областях.

Нагадаємо, що в Україні хочуть продовжити карантин на усе літо.

Також вчені розповіли, якою буде смертність в Україні після COVID-пандемії.

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