В Украине добавилось 857 новых COVID-больных

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В субботу, 12 июня, коронавирусом в Украине заболели 857 человек

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

За сутки в Украине госпитализировали 684 человека, умерли 33 человека, а выздоровели 1 652 человека.

За все время пандемии в Украине заболело - 2 223 558 человек, выздоровел - 2 127 337 человек, летальных случаев было зафиксировано - 51 679.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (114), Днепропетровской (101), Киевской (70), Харьковской (52) и Львовской (47) областях.

Напомним, что в Украине хотят продлить карантин на все лето.

Также ученые рассказали, какой будет смертность в Украине после COVID-пандемии.