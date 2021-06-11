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На Донбасі за добу зафіксовано 12 порушень "тиші"
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11 червня 2021, 08:11 6

На Донбасі за добу зафіксовано 12 порушень "тиші"

11 червня 2021, 08:11 6
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Фото: з відкритих джерел
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Протягом минулої доби, 10 червня, в районі проведення операції Об'єднаних сил, зафіксовані 12 порушень режиму припинення вогню

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Зокрема, біля Шумів окупанти відкривали вогонь із мінометів 82-го калібру. Неподалік населеного пункту Новгородське та у районі Причепилівки противник вів вогонь зі станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Біля Водяного, що на Приазов’ї, російсько-окупаційні війська чотири рази обстрілювали позиції ООС зі станкових протитанкових, ручних протитанкових, підствольних гранатометів і стрілецької зброї. А неподалік Водяного, що біля Донецька, - зі станкових протитанкових гранатометів.

Поблизу Старогнатівки ворожі війська відкривали вогонь з підствольних гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. В напрямку населеного пункту Луганське окупанти двічі обстрілювали позиції ООС. Окрім того, неподалік Пісків ворог здійснював обстріл зі стрілецької зброї. На обстріли противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь.

В результаті ворожих обстрілів один військовий зі складу Об’єднаних сил отримав поранення. Воїну оперативно надали необхідну медичну допомогу та доправили до лікувального закладу. Стан здоров’я пораненого - середньої тяжкості", - повідомили у штабі.

Станом на 7 годину ранку, 11 червня, зафіксовано два порушення режиму припинення вогню. Поблизу Водяного, що біля Донецька, ворог відкрив вогонь з мінометів 82-го калібру. А у напрямку Опитного - здійснив обстріл з ручних протитанкових гранатометів.

Нагадаємо, добою раніше в зоні проведення ООС було зафіксовано шість порушень режиму припинення вогню.

Донбас війна військова техніка обстріли поранення

 
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