На Львівщині спецназ затримав священника за торгівлю зброєю

Фото: Нацполіція

У Львівській області правоохоронці затримали священнослужителя за незаконний продаж вогнепальної зброї та боєприпасів. Чоловік раніше вже двічі притягувався до кримінальної відповідальності за аналогічні правопорушення

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі Департаменту карного розшуку.

Правоохоронці кілька місяців документували злочинну діяльність 47-річного чоловіка, який намагався зберегти анонімність діючи через мережу Інтернет. Фігурант купував травматичну та газову зброю, переробляв її під вогнепальну, сам "товар" надсилав поштою.

Зброю та боєприпаси чоловік зберігав навіть у церкві", - повідомили правоохоронці.

За результатами обшуків у нього вилучили зброю, боєприпаси, документи та інші речові докази, які підтверджують його причетність до злочинної діяльності.

Його було затримано за силової підтримки спецпризначенців КОРД та РПОП. Затриманому повідомили про підозру, вирішується питання обрання міри запобіжного заходу.

Раніше повідомлялось, що Рівненською обласною прокуратурою скеровано до суду обвинувальні акти стосовно священника та інспектора поліції, які продавали за 100 тисяч доларів посаду в поліції.