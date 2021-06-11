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11 июня 2021, 14:26 151

Количество центров COVID-вакцинации в Украине увеличилось до 51: где будут делать прививки

11 июня 2021, 14:26 151
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Фото: из открытых источников
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В эти выходные, 12-13 июня, более 50 центров массовой вакцинации против COVID-19 будут работать в 15 областях Украины и в городе Киеве

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

В центрах будут прививать граждан, которые записались в лист ожидания вакцинации против COVID-19 в приложении или через сайт "Дія" или через контакт-центр Минздрава", - сообщили в пресс-службе.

Осуществлять прививку будут мобильные медицинские бригады вакциной CoronaVac/Sinovac Biotech.

На выходных планируется работа:

  • в Днепропетровской области - 13 центров. 12 В Днепре и один в Кривом Роге;
  • во Львовской области - 8 центров. Из них три - во Львове, по одному в Трускавце, Дрогобыче, Стрые и Червонограде;
  • в Одесской области - 7 центров. Из них четыре - в Одессе, по одному в Балте, Черноморски и Измаиле;
  • в Полтавской области - 5 центров. По одному в Полтаве, Кременчуге, Лубнах, Миргороде и Верхних Плавнях;
  • в Херсонской области - 3 центров в Херсоне;
  • в Киевской области - 3 центров. Два в Белой Церкви, один в Броварах;
  • в Черновицкой области - 2 центров в Черновцах;
  • в Хмельницкой области - 2 центров. По одному в Хмельницком и Каменце-Подольском;
  • в Тернопольской - 1 центра в Тернополе;
  • в Ровенской области - 1 центра в Ровно;
  • в Винницкой области - 1 центра в Виннице;
  • в Кировоградской области - 1 центра в Кропивницкому;
  • в Житомирской области - 1 центра в Житомире;
  • в Черкасской области - 1 центра в Черкассах;
  • в Харьковской области - 1 центра в Харькове;
  • в Киеве - 1 центра.

Ранее сообщалось, что в 13 областях на выходных будут работать более 30 центров вакцинации.

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