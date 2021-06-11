У західних областях зберігається надзвичайна пожежна небезпека - ДСНС
11 червня в низці регіонів України, зокрема західних, зберігається підвищений ризик виникнення пожеж, рятувальники просять громадян дотримуватися правил безпеки
Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, передає RegioNews.
11 червня у більшості районів Волинської, Рівненської, Львівської та Тернопільської областей надзвичайний рівень пожежної небезпеки", — йдеться в повідомленні.
Рятувальники просять дотримуватися наступних заборон:
- не відвідувати хвойні ліси при оголошенні надзвичайної пожежної небезпеки 5-го класу;
- не розводити багаття у лісі та лісопосадках;
- не заїжджати автомобілем до лісу;
- не палити, не кидати у лісі та лісопосадках непогашені сірники або недопалки;
- не полювати у лісі з використанням вогнепальної зброї;
- не спалювати відходи;
- не спалювати стерню на полях.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що в Україні без світла залишилися 47 населених пунктів у шести областях.
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