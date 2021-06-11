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11 червня 2021, 12:27 56

У західних областях зберігається надзвичайна пожежна небезпека - ДСНС

11 червня 2021, 12:27 56
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Фото: із відкритих джерел
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11 червня в низці регіонів України, зокрема західних, зберігається підвищений ризик виникнення пожеж, рятувальники просять громадян дотримуватися правил безпеки

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, передає RegioNews.

11 червня у більшості районів Волинської, Рівненської, Львівської та Тернопільської областей надзвичайний рівень пожежної небезпеки", — йдеться в повідомленні.

Рятувальники просять дотримуватися наступних заборон:

  • не відвідувати хвойні ліси при оголошенні надзвичайної пожежної небезпеки 5-го класу;
  • не розводити багаття у лісі та лісопосадках;
  • не заїжджати автомобілем до лісу;
  • не палити, не кидати у лісі та лісопосадках непогашені сірники або недопалки;
  • не полювати у лісі з використанням вогнепальної зброї;
  • не спалювати відходи;
  • не спалювати стерню на полях.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що в Україні без світла залишилися 47 населених пунктів у шести областях.

ДСНС

 
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