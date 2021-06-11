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11 июня 2021, 12:27 52

В западных областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность - ГСЧС

11 июня 2021, 12:27 52
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Фото: из открытых источников
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11 июня в ряде регионов Украины, в частности западных, сохраняется повышенный риск возникновения пожаров, спасатели просят граждан соблюдать правила безопасности

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, передает RegioNews.

11 июня в большинстве районов Волынской, Ровенской, Львовской и Тернопольской областей чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Спасатели просят соблюдать следующие запреты:

  • не посещать хвойные леса при объявлении чрезвычайной пожарной опасности 5-го класса;
  • не разводить костры в лесу и лесопосадках;
  • не заезжать автомобилем в лес;
  • не курить, не бросать в лесу и лесопосадках непогашенные спички или окурки;
  • не охотиться в лесу с использованием огнестрельного оружия;
  • не сжигать отходы;
  • не сжигать стерню на полях.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине без света остались 47 населенных пунктов в шести областях

ГСЧС

 
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