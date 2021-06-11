В западных областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность - ГСЧС
11 июня в ряде регионов Украины, в частности западных, сохраняется повышенный риск возникновения пожаров, спасатели просят граждан соблюдать правила безопасности
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, передает RegioNews.
11 июня в большинстве районов Волынской, Ровенской, Львовской и Тернопольской областей чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.
Спасатели просят соблюдать следующие запреты:
- не посещать хвойные леса при объявлении чрезвычайной пожарной опасности 5-го класса;
- не разводить костры в лесу и лесопосадках;
- не заезжать автомобилем в лес;
- не курить, не бросать в лесу и лесопосадках непогашенные спички или окурки;
- не охотиться в лесу с использованием огнестрельного оружия;
- не сжигать отходы;
- не сжигать стерню на полях.
Напомним, ранее сообщалось, что в Украине без света остались 47 населенных пунктов в шести областях
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