На Прикарпатті аферисти вкрали в людей гроші на оренду та ліки: яка схема

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На Прикарпатті п'ятеро жителів стали жертвами шахрайства. Всі вони хотіли придбати товари в інтернеті

Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області, передає RegioNews.

На Городенківщині 46-річна жінка знайшла у Facebook оголошення про продаж автомобільних дисків та зимових шин. Вона перерахувала гроші за товар, проте продавець перестав виходити на зв'язок. Жінка втратила майже 18 тисяч гривень.

23-річна жителька Івано-Франківська домовилася про оренду помешкання та переказала на вказаний рахунок майже 8 тисяч гривень. Проте згодом виявилось, що її обманули.

32-річна жителька Івано-Франківська перерахувала близько 4 тисяч гривень за товар в інтернеті. Проте товару вона так і не отримала.

32-річна мешканка Рожнятівщини отримала в соціальній мережі прохання позичити гроші нібито від знайомого. Вона перерахувала 4 тисячі гривень, але згодом з'ясувалось, що акаунт знайомого зламали аферисти.

На Яремчанщині 40-річна жінка перерахувала продавцю гроші за медикаменти. Проте вона втратила і 8 тисяч гривень, і товар - продавець нічого не надіслав.

"Поліція нагадує: перш ніж переказати гроші, зробіть паузу для перевірки", - кажуть правоохоронці.

Нагадаємо, що правоохоронці попередили українців про нову схему аферистів. Шахраї намагаються змусити виманили в людей персональні дані за допомогою фейкових рахунків.