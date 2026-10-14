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14 жовтня 2026, 13:57

Атака на Луцьк: загинули три людини, кількість постраждалих зросла

14 жовтня 2026, 13:57
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Ілюстративне фото: ДСНС
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Оновлена інформація щодо наслідків атаки реактивним безпілотником на Луцьк

Про це повідомив в.о начальника Волинської ОВА Роман Романюк, передає RegioNews.

Через влучання уламків дрона в гуртівню "Єврогурт" загинули троє людей: тіла двох осіб знайшли на місці, ще одна людина померла від травм у лікарні.

Загалом внаслідок удару постраждали десятеро людей.

Рятувальники локалізували пожежу. На місці події триває розбір завалів та ліквідація наслідків.

Окрім того, через ворожу атаку в дев'ятиповерховому будинку травмовані двоє людей, зокрема одна дитина.

Нагадаємо, у Луцьку внаслідок влучання руйнувань зазнала цивільна інфраструктура, зокрема гуртівня європейських товарів "ЄвроГурт". Раніше повідомлялося про шістьох постраждалих.

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