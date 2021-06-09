В Україну доставили ще 66 тисяч доз Pfizer за кошти держбюджету

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В Україну прилетіли ще 66 690 доз вакцини Comirnaty проти COVID-19 виробництва Pfizer-BioNTech, яку закуповують державним коштом через міжнародну агенцію Crown Agents

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі МОЗ.

Вакцину з цієї партії використають для щеплення людей з 1-3 етапів вакцинації. За кожною людиною, яка отримала щеплення першою дозою Comirnaty/Pfizer, буде зарезервована друга доза з тієї ж партії.

Так, Україна вже отримала 234 тисяч доз цього препарату, закупленого державним коштом.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу вакциновано від коронавірусу 53 161 особу: одну дозу вакцини отримали 43 925 людей, другу дозу - 9 236 людей.