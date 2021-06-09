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09 июня 2021, 16:57 905

В Днепре спасли пациента, у которого были поражены 100% легких

09 июня 2021, 16:57 905
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Фото: из открытых источников
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В Днепре врачи спасли пациента, у которого предварительно диагностировали 100% поражения легких вследствие коронавирусной болезни

Об этом сообщил главный врач областной клинической больницы имени Мечникова Сергей Рыженко, передает RegioNews.

Анатолий с Днепровского района, села Николаевка, очень тяжело заболел 7 мая и почти месяц находился в реанимационном отделении. Когда мы рассказали диагноз дочери, а она - медик, то родные начали готовиться к самому худшему. Было 100% поражения легких", - рассказал Рыженко.

По его словам, мужчину уже перевели в обычную палату и дышит он самостоятельно, хотя легкие, как и раньше, серьезно поражены.

Счастье, что он сегодня уже сам дышит, держит давление, правильное сердцебиение", - добавил врач.

Он отмечает, что у пациента еще наблюдается серьезное поражение легких и фиброз, его ждет длительная реабилитация.

Напомним, ранее сообщалось, что у жителя Львова диагностировали бразильский штамм коронавируса.

коронавирус врачи Днепр пациенты больница

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