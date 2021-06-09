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09 червня 2021, 09:16 7

Запросять дзвінком: у МОЗ пояснили, як отримати друге щеплення від коронавірусу

09 червня 2021, 09:16 7
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Фото: з відкритих джерел
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Друга доза вакцини проти коронавірусу гарантована державою, а отримати її можна буде у тому ж місці, де була зроблена перша доза вакцини

Як передає RegioNews, деталі вакцинації розповіли у Міністерстві охорони здоров'я.

Так, для вакцинації другою дозою громадянина запросять телефонним дзвінком за тим контактом, який він залишив після першого щеплення.

Зокрема другу дозу вакцини гарантовано отримають люди, які вакцинувались залишковими дозами, а також громадські діячі. Ті, хто отримав щеплення у масовому центрі вакцинації, отримають другу дозу в тих самих центрах.

У тому випадку, якщо на вакцинацію особу записував роботодавець, то саме він організовує друге щеплення.

У МОЗ нагадали, що вакцинованими від коронавірусу вважаються особи, які отримали весь курс щеплень, тобто дві дози препарату. Саме вони можуть отримати міжнародне свідоцтво про вакцинацію.

Раніше повідомлялось, що в Україні від початку вакцинальної кампанії обидві дози отримали вже 152 142 особи.

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