В Україні за добу вакцинували 53 тисячі осіб від коронавірусу - МОЗ

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В Україні за минулу добу вакциновано від коронавірусу 53 161 особу: одну дозу вакцини отримали 43 925 людей, другу дозу - 9 236 людей

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі МОЗ.

У відомстві зазначили, що протягом доби працювали: 485 мобільних бригад та 624 пункти щеплення.

Станом на 9 червня 2021 в лист очікування вакцинації від COVID-19 записалися 659 473 людини.

З початку вакцинальної кампанії щеплено 1 328 070 осіб, з них отримали 1 дозу - 1 328 068 осіб, повністю імунізовані та отримали 2 дози - 161 378 осіб (з них двоє отримали одну дозу за кордоном). Всього проведено 1 489 446 щеплень.

У МОЗ нагадали, що вакцинованими від коронавірусу вважаються особи, які отримали весь курс щеплень, тобто дві дози препарату. Саме вони можуть отримати міжнародне свідоцтво про вакцинацію.

Нагадаємо, в Україні за 8 червня COVID-19 виявили у 1385 осіб, зафіксовано 77 летальних випадків.