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09 июня 2021, 15:59 81

В 13 областях на выходных будут работать более 30 центров вакцинации

09 июня 2021, 15:59 81
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Фото: из открытых источников
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12 и 13 июня в 13 областях Украины и Киеве будто работать более 30 центров массовой вакцинации от COVID-19

Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.

С каждой неделей присоединяется все больше городов. Мы призываем местные власти в других регионах открывать новые центры, чтобы охватить еще больше людей", - говорится в сообщении.

В Минздраве добавили, что вакцинацию будут проводить мобильные медицинские бригады препаратом CoronaVac/Sinovac Biotech.

На следующих выходных планируется работа:

  • во Львовской области - 8 центров, из них три - во Львове, по одному в Трускавце, Дрогобыче, Стрые и Червонограде;
  • в Одесской области - 7 центров, из них 4 - в Одессе, по одному в Балте, Черноморске и Измаиле;
  • в Полтавской области - 5 центров в Полтаве, Кременчуге, Лубнах, Миргороде и Горишних Плавнях;
  • в Херсонской области - 3 центра в Херсоне;
  • в Черновицкой области - 2 центра в Черновцах;
  • в Киевской области - 2 центра в Броварах и Белой Церкви;
  • по одному центру будут работать в Киеве, Тернополе, Ровно, Днепре, Хмельницком, Житомире, Черкассах и Мариуполе.

Отмечается, что эти центры будут работать только в выходные дни. В них прививают граждан, записавшихся в лист ожидания вакцинации против COVID-19 в приложении или через сайт "Дія" или через контакт-центр Минздрава.

Напомним, ранее в Минздраве объяснили, как получить вторую прививку от коронавируса.

коронавирус вакцина Минздрав регионы вакцинация

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