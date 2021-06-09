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09 июня 2021, 10:51 54

В Украине за сутки вакцинировали 53 тысячи человек от коронавируса - Минздрав

09 июня 2021, 10:51 54
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Фото: из открытых источников
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В Украине за прошедшие сутки вакцинировано от коронавируса 53 161 человека: одну дозу вакцины получили 43 925 человек, вторую дозу - 9 236 человек

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

В ведомстве отметили, что в течение суток работали: 485 мобильных бригад и 624 пункта прививки.

По состоянию на 9 июня 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 659 473 человека.

С начала вакцинальной кампании привито 1 328 070 человек, из них получили 1 дозу - 1 328 068 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 161 378 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 1 489 446 прививок.

В Минздраве напомнили, что вакцинированными от коронавируса считаются люди, получившие весь курс прививок, то есть две дозы препарата. Именно они могут получить международное свидетельство о вакцинации.

Напомним, в Украине за 8 июня COVID-19 обнаружили у 1385 человек, зафиксировано 77 летальных исходов.

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