08:54  09 червня
В Україні за добу виявили ще 1300 нових випадків COVID-19
09:41  09 червня
Негода в Україні: знеструмлено 60 населених пунктів у п'яти областях
08:11  09 червня
Доба в ООС: бойовики здійснили шість обстрілів, загиблих немає
UA | RU
UA | RU
09 червня 2021, 08:54 12

В Україні за добу виявили ще 1300 нових випадків COVID-19

09 червня 2021, 08:54 12
Читайте также на русском языке
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

В Україні за 8 червня COVID-19 виявили у 1385 осіб, зафіксовано 77 летальних випадків, госпіталізували 756 осіб, 6962 пацієнти одужали

Як передає RegioNews, про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

Так, серед захворілих за 8 червня - 57 дітей та 74 медпрацівники.

Також за минулу добу протестовано: методом ПЛР - 25 344 осіб, методом ІФА - 11 463 осіб, експрес-тестами - 23 813 осіб.

Найбільшу кількість підтверджених випадків за минулу добу зареєстровано в м. Київ (262), Київській (142), Харківській (87), Дніпропетровській (75) та Рівненській (75) областях.

За весь час пандемії в Україні захворіло 2 218 039 осіб, з них 2 108 684 одужали, летальних випадків - 51 410.

Нагадаємо, 7 червня в Україні COVID-19 виявили у 1602 осіб, зафіксовано 118 летальних випадків.

коронавірус ушпиталення хвороба МОЗ пандемія

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Садовий проти Кличка. Навіщо Зеленському двопалатний Конгрес
Повітряне "Велике будівництво". Як Кирило Тимошенко готується "пиляти" аеропорти
Всі публікації »
Віктор Небоженко
Андрій Смолій
Віталій Бала
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram