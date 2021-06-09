В Україні за добу виявили ще 1300 нових випадків COVID-19

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В Україні за 8 червня COVID-19 виявили у 1385 осіб, зафіксовано 77 летальних випадків, госпіталізували 756 осіб, 6962 пацієнти одужали

Як передає RegioNews, про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

Так, серед захворілих за 8 червня - 57 дітей та 74 медпрацівники.

Також за минулу добу протестовано: методом ПЛР - 25 344 осіб, методом ІФА - 11 463 осіб, експрес-тестами - 23 813 осіб.

Найбільшу кількість підтверджених випадків за минулу добу зареєстровано в м. Київ (262), Київській (142), Харківській (87), Дніпропетровській (75) та Рівненській (75) областях.

За весь час пандемії в Україні захворіло 2 218 039 осіб, з них 2 108 684 одужали, летальних випадків - 51 410.

Нагадаємо, 7 червня в Україні COVID-19 виявили у 1602 осіб, зафіксовано 118 летальних випадків.