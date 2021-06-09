Пригласят звонком: в Минздраве объяснили, как получить вторую прививку от коронавируса

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Вторая доза вакцины против коронавируса гарантирована государством, а получить ее можно будет в том же месте, где была сделана первая доза вакцины

Как передает RegioNews, детали вакцинации рассказали в Министерстве здравоохранения.

Так, для вакцинации второй дозой человека пригласят телефонным звонком по тому контакту, который он оставил после первой прививки.

В частности вторую дозу вакцины гарантированно получат люди, которые вакцинировались остаточными дозами, а также общественные деятели. Те, кто получил прививку в массовом центре вакцинации, получат вторую дозу в тех же центрах.

В том случае, если на вакцинацию человека записывал работодатель, то именно он организует вторую прививку.

В Минздраве напомнили, что вакцинированными от коронавируса считаются люди, получившие весь курс прививок, то есть две дозы препарата. Именно они могут получить международное свидетельство о вакцинации.

Ранее сообщалось, что в Украине с начала вакцинальной кампании обе дозы получили уже 152 142 человека.