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08 червня 2021, 10:26 41

В Україні повністю вакцинували від коронавірусу понад 150 тисяч людей

08 червня 2021, 10:26 41
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Фото: з відкритих джерел
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В Україні від початку вакцинальної кампанії обидві дози отримали вже 152 142 особи - вони повністю імунізовані проти коронавірусу

Як передає RegioNews, про це повідомили у МОЗ.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 1 284 145 осіб, з них отримали 1 дозу - 1 284 143 особи, повністю імунізовані та отримали 2 дози - 152 142 особи (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 1 436 285 щеплень", - йдеться у повідомленні.

Також у понеділок 7 червня 48 161 людину було щеплено проти COVID-19: одну дозу отримали 43 137 людей, другу дозу - 5 024 людини.

Протягом доби працювали 448 мобільних бригад та 552 пункти щеплення.

Нагадаємо, 3 червня в Україні стартував запис на щеплення проти COVID-19 громадян України, які проживають на тимчасово окупованих Росією територіях Донецької, Луганської областей, АР Крим та м. Севастополь.

коронавірус вакцина МОЗ пандемія вакцинація

 
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