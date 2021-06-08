У Київській області на вихідних відкриють два центри COVID-вакцинації

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На Київщині на вихідних почнуть роботу центри масової вакцинації, вони будуть розташовуватися в Броварах та Білій Церкві

Про це повідомляє пресслужба Київської обласної державної адміністрації, передає RegioNews.

У них зможуть отримати щеплення громадяни, які записалися в лист очікування вакцинації від COVID-19 в застосунку або через сайт "Дія", а також через контакт-центр Міністерства охорони здоров'я.

Вакцинувати будуть тільки тих людей, кого на вакцинацію попередньо запросили телефонним дзвінком. Пріоритет надаватиметься людям похилого віку.

Вакцинація в таких центрах буде відбуватися з дотриманням всіх санітарних і протиепідемічних вимог. У них передбачені місця для внесення даних, проведення щеплення та очікування після нього", - повідомили в ОДА.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що в Україну жителів окупованих територій для COVID-вакцинації пропускатимуть без самоізоляції.