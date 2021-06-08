В Киевской области на выходных откроют два центра COVID-вакцинации

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На Киевщине на выходных начнут работу центры массовой вакцинации, они будут располагаться в Броварах и Белой Церкви

Об этом сообщает пресс-служба Киевской областной государственной администрации, передает RegioNews.

В них смогут получить прививки граждане, которые записались в лист ожидания в приложении или через сайт "Дія", а также через контакт-центр Министерства здравоохранения.

Вакцинировать будут только тех людей, кого на вакцинацию предварительно пригласили телефонным звонком. Приоритет будет предоставляться пожилым людям.

Вакцинация в таких центрах будет происходить с соблюдением всех санитарных и противоэпидемических требований. В них предусмотрены места для внесения данных, проведения прививки и ожидания после нее", - сообщили в ОГА.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украину жителей оккупированных территорий для COVID-вакцинации будут пропускать без самоизоляции.