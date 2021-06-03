На Львівщині викрили масштабну схему продажу фейкових ПЛР-тестів на COVID-19

Фото: СБУ

У Львівській області оперативники викрили шахраїв, які продавали підроблені негативні ПЛР-тести та бланки для виїзду за кордон

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресцентрі СБУ.

Ділки підробляли результати досліджень, QR-коди, бланки та печатки діючих установ, які виконують лабораторні дослідження", - повідомили оперативники.

Фальсифіковані документи використовувались для перетину кордону, а також для ухилення від обов’язкової 14-денної самоізоляції після в’їзду в Україну.

Протиправна схема почала діяти фактично з початком пандемії у 2020 році. Довідку ділки підробляли впродовж доби. Її вартість сягала від 600 до 800 грн, залежно від рівня якості фальшивки", - розповіли в СБУ.

Протягом місяця зловмисники виготовляли клієнтам до 200 підробок.

За висновками експертів, дії зловмисників могли сприяти поширенню пандемії COVID-19 та зашкодити іміджу України на міжнародній арені.

Нагадаємо, раніше на Київщині СБУ заблокувала онлайн-ресурси, що збували підроблені тести на коронавірус.