Коронавірус в Україні: за добу виявили 1600 нових випадків
В Україні за 7 червня COVID-19 виявили у 1602 осіб, зафіксовано 118 летальних випадків, госпіталізували 483 людини, 6751 пацієнт одужав
Як передає RegioNews, про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.
Так, серед захворілих за 7 червня - 95 дітей та 94 медпрацівники.
Також за минулу добу протестовано: методом ПЛР-33 355 осіб, методом ІФА - 10 821 осіб, експрес-тестами - 13 380 осіб.
Найбільшу кількість підтверджених випадків за минулу добу зареєстровано в м. Київ (700), Запорізькій (92), Київській (79), Донецькій (73) та Харківській (66) областях.
За весь час пандемії в Україні захворіло 2 216 654 людини, з них 2 101 722 одужали, летальних випадків - 51 333.
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