Окупанти на Донбасі двічі зірвали режим "тиші"

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У п’ятницю, 4 червня, бойовики на Донбасі двічі обстрілювали позиції ООС, ніхто з українських військових не постраждав

Про це пише RegioNews із посиланням на пресслужбу штабу ООС.

Окупанти обстрілювали наші позиції неподалік населених пунктів Піски та Новгородське в Донецькій області. У штабі наголошують, що окупанти відкривали вогонь з мінометів 82-го калібру.

За минулу добу в лавах українських воїнів не було ані поранених, ані вбитих.

Станом на ранок 5 червня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Нагадаємо, що 3 червня в районі проведення операції Об’єднаних сил порушень режиму припинення вогню не було зафіксовано.