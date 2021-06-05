Окупанти на Донбасі двічі зірвали режим "тиші"
У п’ятницю, 4 червня, бойовики на Донбасі двічі обстрілювали позиції ООС, ніхто з українських військових не постраждав
Про це пише RegioNews із посиланням на пресслужбу штабу ООС.
Окупанти обстрілювали наші позиції неподалік населених пунктів Піски та Новгородське в Донецькій області. У штабі наголошують, що окупанти відкривали вогонь з мінометів 82-го калібру.
За минулу добу в лавах українських воїнів не було ані поранених, ані вбитих.
Станом на ранок 5 червня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
Нагадаємо, що 3 червня в районі проведення операції Об’єднаних сил порушень режиму припинення вогню не було зафіксовано.
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