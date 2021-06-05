Оккупанты на Донбассе дважды нарушили режим "тишины"
В пятницу, 4 июня, боевики на Донбассе дважды обстреливали позиции ООС, никто из украинских военных не пострадал
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу штаба ООС.
Оккупанты обстреливали наши позиции близ населенных пунктов Пески и Новгородское в Донецкой области. В штабе отмечают, что оккупанты открывали огонь из минометов 82-го калибра.
За минувшие сутки в рядах украинских воинов не было ни раненых, ни убитых.
По состоянию на утро 5 июня нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
Напомним, что 3 июня в районе проведения операции Объединенных сил нарушений режима прекращения огня не было зафиксировано.
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