У Рівному на вихідних відкриють Центр вакцинації від COVID-19
У Рівному 5 та 6 червня на базі обласного клінічного лікувально-діагностичного центру ім. В. Поліщука буде працювати Центр COVID-вакцинації
Про це у Facebook повідомив мер міста Олександр Третяк, передає RegioNews.
За його словами, буде проводитись вакцинація осіб, які записались у чергу для щеплення у сімейних лікарів або через додаток "Дія”.
Для того щоб вакцинуватись, при собі необхідно мати паспорт, ідентифікаційний код, мобільний телефон (у разі підтвердження запису на вакцинацію у додатку "Дія")”, - написав міський голова.
Олександр Третяк додав, що Центр вакцинації буде діяти в актовому залі діагностичного центру ім. В. Поліщука 5 і 6 червня з 9:00 до 21:00.
Нагадаємо, у Черкасах відкриють центр масової COVID-вакцинації. Тим часом на Харківщині не планують відкривати центр COVID-вакцинації.