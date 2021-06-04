11:03  04 червня
На Хмельниччині через незаконну вирубку лісу постраждав Національний природний парк
10:18  04 червня
КПВВ "Чаплинка" тимчасово припиняє роботу
08:09  04 червня
На Донбасі зранку зафіксували лише один обстріл, втрат немає
UA | RU
UA | RU
04 червня 2021, 10:38 160

У Рівному на вихідних відкриють Центр вакцинації від COVID-19

04 червня 2021, 10:38 160
Читайте также на русском языке
Фото: із відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У Рівному 5 та 6 червня на базі обласного клінічного лікувально-діагностичного центру ім. В. Поліщука буде працювати Центр COVID-вакцинації

Про це у Facebook повідомив мер міста Олександр Третяк, передає RegioNews.

За його словами, буде проводитись вакцинація осіб, які записались у чергу для щеплення у сімейних лікарів або через додаток "Дія”.

Для того щоб вакцинуватись, при собі необхідно мати паспорт, ідентифікаційний код, мобільний телефон (у разі підтвердження запису на вакцинацію у додатку "Дія")”, - написав міський голова.

Олександр Третяк додав, що Центр вакцинації буде діяти в актовому залі діагностичного центру ім. В. Поліщука 5 і 6 червня з 9:00 до 21:00.

Нагадаємо, у Черкасах відкриють центр масової COVID-вакцинації. Тим часом на Харківщині не планують відкривати центр COVID-вакцинації.

Рівне вакцинація вакцина пандемія коронавірус

В Україні за добу зробили понад 50 тисяч щеплень від COVID-19
04 червня 2021, 10:39
Україна одна із перших у черзі на отримання американських вакцин від COVID-19
04 червня 2021, 09:12
COVID-19 в Україні: за добу виявили ще дві тисячі нових випадків
04 червня 2021, 08:51
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Підсумки року пандемії. На що в Одесі витрачалися коронавірусні гроші
Мерські вибори в Харкові. Чому Терехов втрачає виборців на користь Світличної
Всі публікації »
Андрій Смолій
Віталій Бала
Сергій Гайдай
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram