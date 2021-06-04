У Рівному на вихідних відкриють Центр вакцинації від COVID-19

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У Рівному 5 та 6 червня на базі обласного клінічного лікувально-діагностичного центру ім. В. Поліщука буде працювати Центр COVID-вакцинації

Про це у Facebook повідомив мер міста Олександр Третяк, передає RegioNews.

За його словами, буде проводитись вакцинація осіб, які записались у чергу для щеплення у сімейних лікарів або через додаток "Дія”.

Для того щоб вакцинуватись, при собі необхідно мати паспорт, ідентифікаційний код, мобільний телефон (у разі підтвердження запису на вакцинацію у додатку "Дія")”, - написав міський голова.

Олександр Третяк додав, що Центр вакцинації буде діяти в актовому залі діагностичного центру ім. В. Поліщука 5 і 6 червня з 9:00 до 21:00.

Нагадаємо, у Черкасах відкриють центр масової COVID-вакцинації. Тим часом на Харківщині не планують відкривати центр COVID-вакцинації.