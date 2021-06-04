COVID-19 в Україні: за добу виявили ще дві тисячі нових випадків

Фото: з відкритих джерел

В Україні за 3 червня COVID-19 діагностували у 2 266 осіб, зафіксовано 95 летальних випадків, 963 людини госпіталізували, 8 291 пацієнт одужав

Як передає RegioNews, про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

Так, серед захворілих за 3 червня - 82 дитини та 20 медпрацівників.

Також за минулу добу протестовано: методом ПЛР-28 696 осіб, методом ІФА - 11 858 осіб, експрес-тестами - 20 767 осіб.

Найбільшу кількість підтверджених випадків за минулу добу зареєстрували у м. Київ (566), Запорізькій (230), Дніпропетровській (156), Київській (145) та Рівненській (105) областях.

За весь час пандемії в Україні захворіло 2 211 683 людини, з них 2 080 382 одужали, летальних випадків - 51 054.

Нагадаємо, за 2 червня в Україні-19 діагностували у 2581 людини, зафіксовано 102 летальних випадків.