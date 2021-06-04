В Ровно на выходных откроют Центр вакцинации от COVID-19

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В Ровно 5 и 6 июня на базе областного клинического лечебно-диагностического центра им. В. Полищука будет работать Центр COVID-вакцинации

Об этом в Facebook сообщил мэр города Александр Третьяк, передает RegioNews.

По его словам, будет проводиться вакцинация лиц, которые записались в очередь у семейных врачей или через приложение "Дія".

Для того чтобы вакцинироваться, при себе необходимо иметь паспорт, идентификационный код, мобильный телефон (в случае подтверждения записи на вакцинацию в приложении "Дія")", - написал мэр.

Александр Третьяк добавил, что Центр вакцинации будет действовать в актовом зале диагностического центра им. В. Полищука 5 и 6 июня с 9:00 до 21:00.

Напомним, в Черкассах откроют центр массовой COVID-вакцинации. Между тем, на Харьковщине не планируют открывать центр COVID-вакцинации.