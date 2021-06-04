11:03  04 июня
На Хмельнитчине из-за незаконной вырубки леса пострадал Национальный природный парк
10:18  04 июня
КПВВ "Чаплинка" временно прекращает работу
12:47  04 июня
Ляшко объяснил, почему в Украине сокращают сеть COVID-больниц
UA | RU
UA | RU
04 июня 2021, 10:38 176

В Ровно на выходных откроют Центр вакцинации от COVID-19

04 июня 2021, 10:38 176
Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Ровно 5 и 6 июня на базе областного клинического лечебно-диагностического центра им. В. Полищука будет работать Центр COVID-вакцинации

Об этом в Facebook сообщил мэр города Александр Третьяк, передает RegioNews.

По его словам, будет проводиться вакцинация лиц, которые записались в очередь у семейных врачей или через приложение "Дія".

Для того чтобы вакцинироваться, при себе необходимо иметь паспорт, идентификационный код, мобильный телефон (в случае подтверждения записи на вакцинацию в приложении "Дія")", - написал мэр.

Александр Третьяк добавил, что Центр вакцинации будет действовать в актовом зале диагностического центра им. В. Полищука 5 и 6 июня с 9:00 до 21:00.

Напомним, в Черкассах откроют центр массовой COVID-вакцинации. Между тем, на Харьковщине не планируют открывать центр COVID-вакцинации.

Ровно вакцинация вакцина пандемия коронавирус

В Украине за сутки сделали более 50 тысяч прививок от COVID-19
04 июня 2021, 10:39
Украина одна из первых в очереди на получение американских вакцин от COVID-19
04 июня 2021, 09:12
COVID-19 в Украине: за сутки выявили еще две тысячи новых случаев
04 июня 2021, 08:51
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Воздушная "Большая стройка". Как Кирилл Тимошенко готовится "пилить" аэропорты
Итоги года пандемии. На что в Одессе тратились коронавирусные деньги
Все публикации »
Андрей Смолий
Виталий Бала
Сергей Гайдай
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram