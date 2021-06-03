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COVID-19 в Україні: за добу виявили 2581 новий випадок
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03 червня 2021, 08:51 78

COVID-19 в Україні: за добу виявили 2581 новий випадок

03 червня 2021, 08:51 78
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Фото: з відкритих джерел
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В Україні за 2 червня COVID-19 діагностували у 2581 людини, зафіксовано 102 летальних випадки, 1059 осіб госпіталізували, 9405 пацієнтів одужали

Як передає RegioNews, про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

Так, серед захворілих за 2 червня - 122 дитини та 129 медпрацівників.

Також за минулу добу протестовано: методом ПЛР-26 468 осіб, методом ІФА - 11 308 осіб, експрес-тестами - 20 953 особи.

Найбільшу кількість підтверджених випадків за минулу добу зареєстрували у місті Київ (529), Запорізькій (182), Дніпропетровській (177), Львівській (154) та Київській (143) областях.

За весь час пандемії в Україні захворіло 2 209 417 осіб, з них 2 072 091 одужали, летальних випадків - 50 959.

Нагадаємо, за 1 червня в Україні COVID-19 діагностували у 2205 осіб, госпіталізували 1 262 людини.

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