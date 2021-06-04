COVID-19 в Украине: за сутки выявили еще две тысячи новых случаев

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В Украине за 3 июня COVID-19 диагностировали у 2 266 человек, зафиксировано 95 летальных случаев, 963 человека госпитализировали, 8 291 пациент выздоровел

Как передает RegioNews, об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Так, среди заболевших за 3 июня - 82 ребенка и 20 медработников.

Также за прошедшие сутки протестировано: методом ПЦР - 28 696 человек, методом ИФА - 11 858 человек, экспресс-тестами - 20 767 человек.

Наибольшее количество подтвержденных случаев за прошедшие сутки зарегистрировали в г. Киев (566), Запорожской (230), Днепропетровской (156), Киевской (145) и Ровенской (105) областях.

За все время пандемии в Украине заболело 2 211 683 человека, из них 2 080 382 выздоровели, летальных исходов - 51 054.

Напомним, за 2 июня в Украине COVID-19 диагностировали у 2581 человека, зафиксировано 102 летальных случаев.