08:51  04 июня
COVID-19 в Украине: за сутки выявили еще две тысячи новых случаев
10:39  04 июня
В Украине за сутки сделали более 50 тысяч прививок от COVID-19
08:09  04 июня
На Донбассе утром зафиксировали только один обстрел, потерь нет
UA | RU
UA | RU
04 июня 2021, 08:51 11

COVID-19 в Украине: за сутки выявили еще две тысячи новых случаев

04 июня 2021, 08:51 11
Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Украине за 3 июня COVID-19 диагностировали у 2 266 человек, зафиксировано 95 летальных случаев, 963 человека госпитализировали, 8 291 пациент выздоровел

Как передает RegioNews, об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Так, среди заболевших за 3 июня - 82 ребенка и 20 медработников.

Также за прошедшие сутки протестировано: методом ПЦР - 28 696 человек, методом ИФА - 11 858 человек, экспресс-тестами - 20 767 человек.

Наибольшее количество подтвержденных случаев за прошедшие сутки зарегистрировали в г. Киев (566), Запорожской (230), Днепропетровской (156), Киевской (145) и Ровенской (105) областях.

За все время пандемии в Украине заболело 2 211 683 человека, из них 2 080 382 выздоровели, летальных исходов - 51 054.

Напомним, за 2 июня в Украине COVID-19 диагностировали у 2581 человека, зафиксировано 102 летальных случаев.

коронавирус госпитализация болезнь Минздрав пандемия

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Итоги года пандемии. На что в Одессе тратились коронавирусные деньги
Мэрские выборы в Харькове. Почему Терехов теряет избирателей в пользу Светличной
Все публикации »
Андрей Смолий
Виталий Бала
Сергей Гайдай
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua