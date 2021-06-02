08:54  02 червня
COVID-19 в Україні: за добу виявили понад дві тисячі нових випадків зараження
08:31  02 червня
В Україні планують створити новий рід військ: займуться загрозами у кіберпросторі
08:09  02 червня
Ситуація на Донбасі: в ООС розповіли про порушення режиму "тиші"
UA | RU
UA | RU
02 червня 2021, 08:54 56

COVID-19 в Україні: за добу виявили понад дві тисячі нових випадків зараження

02 червня 2021, 08:54 56
Читайте также на русском языке
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

В Україні за 1 червня COVID-19 діагностували у 2205 осіб, госпіталізували 1 262 людини, зафіксовано 158 летальних випадків, 9405 пацієнтів одужали

Як передає RegioNews, про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

Так, серед захворілих за 1 червня - 104 дитини та 85 медпрацівників.

Також за минулу добу протестовано: методом ПЛР-27 936 осіб, методом ІФА - 11 348 осіб, експрес-тестами - 25 592 особи.

Найбільшу кількість підтверджених випадків за минулу добу зареєстрували у Києві (473), Київській (178), Харківській (139), Запорізькій (124) та Донецькій (112) областях.

За весь час пандемії в Україні захворіло 2 206 836 осіб, з них 2 062 572 людини одужали, летальних випадків - 50 857.

Нагадаємо, раніше глава МОЗ Віктор Ляшко повідомив, що ослаблення карантинних обмежень в Україні може відбутися вже влітку.

МОЗ карантин ушпиталення коронавірус хворі

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Мерські вибори в Харкові. Чому Терехов втрачає виборців на користь Світличної
20 млрд грн. на асфальті. Як у Кирила Тимошенка "освоїли" два річних бюджети Дніпропетровщини
Всі публікації »
Віталій Бала
Сергій Гайдай
Володимир Цибулько
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram