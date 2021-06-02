COVID-19 в Україні: за добу виявили понад дві тисячі нових випадків зараження

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В Україні за 1 червня COVID-19 діагностували у 2205 осіб, госпіталізували 1 262 людини, зафіксовано 158 летальних випадків, 9405 пацієнтів одужали

Як передає RegioNews, про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

Так, серед захворілих за 1 червня - 104 дитини та 85 медпрацівників.

Також за минулу добу протестовано: методом ПЛР-27 936 осіб, методом ІФА - 11 348 осіб, експрес-тестами - 25 592 особи.

Найбільшу кількість підтверджених випадків за минулу добу зареєстрували у Києві (473), Київській (178), Харківській (139), Запорізькій (124) та Донецькій (112) областях.

За весь час пандемії в Україні захворіло 2 206 836 осіб, з них 2 062 572 людини одужали, летальних випадків - 50 857.

Нагадаємо, раніше глава МОЗ Віктор Ляшко повідомив, що ослаблення карантинних обмежень в Україні може відбутися вже влітку.