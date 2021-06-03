COVID-19 в Украине: за сутки выявили 2581 новый случай

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В Украине за 2 июня COVID-19 диагностировали у 2581 человека, зафиксировано 102 летальных случая, 1059 человек госпитализировали, 9405 пациентов выздоровели

Как передает RegioNews, об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Так, среди заболевших за 2 июня - 122 ребенка и 129 медработников.

Также за прошедшие сутки протестировано: методом ПЦР - 26 468 человек, методом ИФА - 11 308 человек, экспресс-тестами - 20 953 человека.

Наибольшее количество подтвержденных случаев за прошедшие сутки зарегистрировали в городе Киев (529), Запорожской (182), Днепропетровской (177), Львовской (154) и Киевской (143) областях.

За все время пандемии в Украине заболело 2 209 417 человек, из них 2 072 091 выздоровели, летальных исходов - 50 959.

Напомним, за 1 июня в Украине COVID-19 диагностировали у 2205 человек, госпитализировали 1 262 человека.