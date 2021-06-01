В Украине могут появиться органы по расследованию детских преступлений
В Украине хотят создать следственные подразделения по расследованию преступлений с участием детей
Об этом сообщил заместитель Генерального прокурора Гюндуз Мамедов, пишет RegioNews.
Он подчеркнул, что такие органы будут проводить специальное следствие с учетом особенностей работы с детьми в конфликте с законом и жертвами.
"Планируем с руководителем Национальной полиции Украины Игорем Клименко создать следственные подразделения по расследованию преступлений с участием детей. На практике будет спецследствие, что учтет особенности работы с детьми в конфликте с законом и жертвами", - сообщил Мамедов.
Он добавил, что создание следственных подразделений по расследованию преступлений с участием детей станет следующим этапом к созданию системы ювенальной юстиции.
Напомним, ранее стало известно, что в Украине к лишению свободы ежегодно осуждают около 300 детей.