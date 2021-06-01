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01 июня 2021, 17:35 10

В Украине могут появиться органы по расследованию детских преступлений

01 июня 2021, 17:35 10
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Фото: Прокуратура Автономной Республики Крым
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В Украине хотят создать следственные подразделения по расследованию преступлений с участием детей

Об этом сообщил заместитель Генерального прокурора Гюндуз Мамедов, пишет RegioNews.

Он подчеркнул, что такие органы будут проводить специальное следствие с учетом особенностей работы с детьми в конфликте с законом и жертвами.

"Планируем с руководителем Национальной полиции Украины Игорем Клименко создать следственные подразделения по расследованию преступлений с участием детей. На практике будет спецследствие, что учтет особенности работы с детьми в конфликте с законом и жертвами", - сообщил Мамедов.

Он добавил, что создание следственных подразделений по расследованию преступлений с участием детей станет следующим этапом к созданию системы ювенальной юстиции.

Напомним, ранее стало известно, что в Украине к лишению свободы ежегодно осуждают около 300 детей.

Украина криминал преступление криминальное дело дети

 
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