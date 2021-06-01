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01 червня 2021, 15:35 479

В Україні з липня на дорогах запрацюють радари з фіксацією швидкості в русі

01 червня 2021, 15:35 479
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Фото: сайт МВС
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На дорогах України з 1 липня з'являться радари, які в русі фіксуватимуть швидкість автомобілів

Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, передає RegioNews з посиланням на сайт МВС.

За його словами, МВС і Міністерство інфраструктури почали закупівлю обладнання, яке фіксуватиме швидкість автомобілів в русі.

"Зараз тестуються 4 машини, на які встановлені радари, що дозволяють фіксувати швидкість зустрічної машини і авто, яке обганяє. До 2024-го року пропонується ввести 550 камер, які фіксують порушення швидкісного режиму в русі. Також зараз по Україні працюють 117 пристроїв TRUCAM. Однак, ми плануємо відходити від такої моделі і переходити на автоматичну фіксацію порушення ПДР", - додав Геращенко.

Раніше повідомлялося, що автоматична фото- і відеофіксація порушень ПДР наразі запроваджена у Києві та ще трьох областях — Київській, Львівській, Миколаївській.

Україна ПДР авто Антон Геращенко правила

 
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