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01 июня 2021, 15:35 476

В Украине с июля на дорогах заработают радары с фиксацией скорости в движении

01 июня 2021, 15:35 476
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Фото: сайт МВД
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На дорогах Украины с 1 июля появятся радары, которые в движении будут фиксировать скорость автомобилей

Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, передает RegioNews со ссылкой на сайт МВД.

По его словам, МВД и Министерство инфраструктуры начали закупку оборудования, которое будет фиксировать скорость автомобилей в движении.

"Сейчас тестируются 4 машины, на которые установлены радары, позволяющие фиксировать скорость встречной машины и авто, которое обгоняет. До 2024-го года предлагается ввести 550 камер, фиксирующих нарушение скоростного режима в движении. Также сейчас по Украине работают 117 устройств TRUCAM. Однако, мы планируем отходить от такой модели и переходить на автоматическую фиксацию нарушения ПДД", - добавил Геращенко.

Ранее сообщалось, что автоматическая фото-и видеофиксация нарушений ПДД сейчас введена в Киеве и еще трех областях — Киевской, Львовской, Николаевской.

Украина ПДД авто Антон Геращенко правила

 
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